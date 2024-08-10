Иран передаст РФ баллистические ракеты Fath 360, — Reuters

Баллистические установки. Фото иллюстративное: patrioty.org.ua

В ближайшее время Россия может получить от Ирана новую партию вооружения. Речь идет о нескольких сотнях баллистических ракет малой дальности Fath 360.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило издание Reuters.

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Со ссылкой на собственные источники в европейской разведке издание утверждает, что десятки россиян проходят военные учения на территории Ирана. Во время этих тренировок используют Fath 360, так что "единственным возможным шагом" после таких учений может быть только передача соответствующего вооружения.

По словам собеседников Reuters, представители российского оборонного ведомства подписали с иранскими чиновниками контракт на поставку Fath 360 и другого баллистического оружия еще 13 декабря 2023 года. Когда Россия получит партию ракет, неизвестно, однако это произойдет вскоре.

Представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что и Америка, и страны НАТО готовы в случае таких поставок дать быстрый и жестокий ответ. В Министерстве обороны РФ предоставить журналистам Reuters комментарий о передаче оружия отказались.