Война на Ближнем Востоке - войска США в Сирии атаковал беспилотник

Армия США. Фото: Reuters

Войска США на севере-востоке Сирии подверглись атаке беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом в субботу, 10 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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Что известно об атаке и ее причинах

"Первоначальные сообщения не указывают на какие-либо травмы, однако медицинские обследования продолжаются. В настоящее время мы проводим оценку ущерба", — сообщил чиновник США на условиях анонимности об атаке в Сирии.

Агентство отмечает, что это уже вторая атака за последние дни на американские войска на Ближнем Востоке, поскольку регион готовится к возможной новой волне атак со стороны Ирана и его союзников.

Причиной эскалации и, возможной, большой войны, стало убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукр в Бейруте. Иран и группировка "Хезболла" обвинили в ликвидации Израиль, пригрозив нанести ответный удар. В то же время, израильское государство не взяло на себя ответственность за убийства.

Два этих фактора усилили опасения, что конфликт в Газе перерастает в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Однако Politico сообщало, что Иран может передумать о проведении масштабной атаки на Израиль. При этом, по данным CNN, группировка "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.