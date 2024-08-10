Самолет Дональда Трампа по пути в штат Монтана совершил незапланированную посадку — почему

Самолет Трампа совершил аварийную посадку по пути в Монтану — что произошло
Вечером в пятницу, 9 августа, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вылетел в Бозмен, расположенный в штате Монтана, на предвыборный митинг. Во время полета самолет пошел на аварийную посадку.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило Associated Press .
Почему самолет Трампа совершил аварийное приземление
По данным издания, в полете у самолета возникли технические проблемы. Именно поэтому ему пришлось приземлиться в аэропорту Биллингиса.
После этого американский политик опубликовал видеообращение, в котором отметил, что рад быть в Монтане, однако об инциденте с неисправностью самолета ничего не сказал.
🚨 Message from President Trump 🚨 pic.twitter.com/5zaCYtXhUk— Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 9, 2024
В конце концов Трамп добрался до Бозмена частным самолетом. Митинг кандидата в президенты состоится вечером в пятницу, 9 августа, по местному времени (то есть в утреннее время 10 августа по Киеву).
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