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В Бразилии разбился пассажирский самолет — детали

9 августа 2024 21:07
Евгения Брюховецкая - редактор
В Бразилии в городе Винхедо 9 августа разбился самолет
Авиакатастрофа. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Бразилии в пятницу, 9 августа, разбился пассажирский самолет. Он упал в штате Сан-Паулу в городе Винхедо, на месте начался пожар.

Об этом пишет AP.

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По данным СМИ, самолет способен перевозить десятки пассажиров, но пока неизвестно, сколько человек находилось на борту.

На месте авиакатастрофы начался пожар на обширной территории, из фюзеляжа воздушного судна идет дым.

Согласно видео, во время падения самолет дрейфовал вертикально вниз, закручиваясь по спирали.

Как пишет Sky News, на борту самолета компании Voepass находились 62 человека вместе с членами экипажа. В то же время, неизвестно о количестве погибших или раненых.

Известно, что борт ATR-72 направлялся из Каскавела в штате Парана в Гуарульйос в штате Сан-Паулу.

авиакастрофа в Бразилии 9 августа
Данные о полете самолета. Фото: X

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