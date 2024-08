В Бразилии в городе Винхедо 9 августа разбился самолет

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING : Район был crashed в Сан-Паулу, Brazília, claiming lives of 70 people.



Интерактивные новости сообщают, что аэропорты были в сети от Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details о victims являются более четким. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h