В Бразилии в городе Винхедо 9 августа разбился самолет

Авиакатастрофа. Фото: скриншот с видео

В Бразилии в пятницу, 9 августа, разбился пассажирский самолет. Он упал в штате Сан-Паулу в городе Винхедо, на месте начался пожар.

Об этом пишет AP.

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This is INSANE! 😱



И вдохновленный на некоторым из них был лакомый нужен для похвалы…💔 https://t.co/1kceLBKtry pic.twitter.com/hwnbdYRaDN — The Saviour (@stairwayto3dom) Август 9, 2024

Авиакатастрофа в Бразилии 9 августа

По данным СМИ, самолет способен перевозить десятки пассажиров, но пока неизвестно, сколько человек находилось на борту.

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING : Район был crashed в Сан-Паулу, Brazília, claiming lives of 70 people.



Интерактивные новости сообщают, что аэропорты были в сети от Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details о victims являются более четким. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024

На месте авиакатастрофы начался пожар на обширной территории, из фюзеляжа воздушного судна идет дым.

Согласно видео, во время падения самолет дрейфовал вертикально вниз, закручиваясь по спирали.

Как пишет Sky News, на борту самолета компании Voepass находились 62 человека вместе с членами экипажа. В то же время, неизвестно о количестве погибших или раненых.

Известно, что борт ATR-72 направлялся из Каскавела в штате Парана в Гуарульйос в штате Сан-Паулу.