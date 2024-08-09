В Бразилии в городе Винхедо 9 августа разбился самолет

В Бразилии разбился пассажирский самолет — детали
В Бразилии в пятницу, 9 августа, разбился пассажирский самолет. Он упал в штате Сан-Паулу в городе Винхедо, на месте начался пожар.
Об этом пишет AP.
Другие дюжины пустыни в Бразилии— The Saviour (@stairwayto3dom) Август 9, 2024
This is INSANE! 😱
И вдохновленный на некоторым из них был лакомый нужен для похвалы…💔 https://t.co/1kceLBKtry pic.twitter.com/hwnbdYRaDN
Авиакатастрофа в Бразилии 9 августа
По данным СМИ, самолет способен перевозить десятки пассажиров, но пока неизвестно, сколько человек находилось на борту.
❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING : Район был crashed в Сан-Паулу, Brazília, claiming lives of 70 people.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024
Интерактивные новости сообщают, что аэропорты были в сети от Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).
Details о victims являются более четким. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h
На месте авиакатастрофы начался пожар на обширной территории, из фюзеляжа воздушного судна идет дым.
Согласно видео, во время падения самолет дрейфовал вертикально вниз, закручиваясь по спирали.
Как пишет Sky News, на борту самолета компании Voepass находились 62 человека вместе с членами экипажа. В то же время, неизвестно о количестве погибших или раненых.
Известно, что борт ATR-72 направлялся из Каскавела в штате Парана в Гуарульйос в штате Сан-Паулу.
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