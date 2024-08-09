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В Праге из-за обвала фасада погиб украинский хирург

9 августа 2024 18:25
Галина Шподарева - редактор
В Праге из-за обвала части дома погиб врач из Одессы Виталий Славнов
Прага, место трагедии. Фото: ČTK
Галина Шподарева - редактор

В центре Праги погиб украинский врач из Одессы — от здания отвалился фрагмент карниза. Мужчина находился на трамвайной остановке, когда во время дождя от фасада отпал кусок конструкции.

Об этом сообщило издание "Радио Прага" в пятницу, 9 августа.

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В четверг, 8 августа, на трамвайной остановке на улице Lazarská во время очень сильного ливня с ветром часть карниза отвалилась от исторического здания, пробила стеклянную крышу остановки и смертельно ранила находившегося там мужчину. Пострадавший погиб на месте от черепно-мозговой травмы.

Чешские правоохранители опубликовали видео с уличных камер.

Погибшим оказался украинский врач Виталий Славнов. Об этом сообщил в соцсетях его друг Александр Слемзин.

"Я не знаю, что сказать… Выдающийся хирург, отец троих детей, основатель уникальной медицинской клиники в Одессе. Самой светлой душе человек и настоящий мужчина… Парню 45 лет, он мог бы спасти еще столько жизней", — написал он.

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Виталий Славнов. Фото: Facebook
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Сообщение Александра Слемзина. Фото: скриншот

На месте работали пожарные, они проверили надежность фасада, чтобы не допустить падения других его частей.

"Демонтировали из карниза около 100 килограммов нестабильного материала, который тоже мог обрушиться", — сообщили чешские спасатели.

Полиция начала расследование как с момента смерти по небрежности.

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