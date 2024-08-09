Страны восточной Европы пытаются привлечь молодежь в армию — какие с этим проблемы

Чешские старшеклассники проходят добровольную военную подготовку. Фото: Reuters

Страны восточной Европы пытаются набрать новых солдат, учитывая угрозу российского вторжения. Речь идет о Чехии, а также о странах, имеющих общую границу с Украиной — Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 9 августа.

Читайте также:

Чехия

Как и большинство бывших советских государств-сателлитов, которые сейчас являются членами НАТО, Чешская Республика годами не достигала целевых показателей по рекрутингу, но пыталась поддерживать количество войск.

Это привело к тому, что армейские подразделения страны были недостаточно укомплектованы и не имели возможности находиться в полной боевой готовности.

По последним данным, в 2021 году чехи достигли 56% своей цели по набору в армию, а в 2022 году этот показатель вырос до 85%.

Польша

В Польше правительственные и военные чиновники говорят, что они достигают целевых показателей рекрутинга в армию, планируя набрать еще большее количество людей. Но критики сомневаются, реалистичная ли цель создать армию в 300 тысяч солдат.

Крупнейшая страна Восточной Европы также стремится увеличить расходы на оборону почти до 5% ВВП и недавно запустила рекрутинговую кампанию под названием "Каникулы с армией", которая предусматривает базовую военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет в течение 28 дней.

Но данные Министерства обороны показывают, что в то время как количество новобранцев в последнее время возросло, из службы в 2023 году уволилось рекордное количество военных.

Тренировка старшеклассников в Чехии. Фото: Reuters

Румыния

В Румынии правительство приняло меры по призыву на военную службу после того, как последние данные министерства обороны показали, что 43% должностей офицеров и 23% других должностей в армии были незаполненными.

У Румынии есть четыре батареи противоракетной обороны Patriot, но только две работают, тогда как правительство закупило несколько истребителей F-16, но не имеет достаточно обученных пилотов, чтобы управлять ими.

"Нужно посмотреть, какие законы нужно изменить не только в Румынии, но и в других странах, чтобы стимулировать военнослужащих оставаться в армии", — говорят в минобороны страны.

Венгрия

Вооруженные силы Венгрии, не обнародовавшие обновленные данные о наборе, начали медиа-кампанию с использованием билбордов, рекламы и телесериалов на военную тематику, которые должны выйти в эфир до конца 2024 года, чтобы найти новых солдат.

Добровольцы проходят военную подготовку в Чехии. Фото: Reuters

Почему европейская молодежь не хочет идти в армию

Правительства обратились к цифровым маркетинговым кампаниям, повысили надбавки за поступление на военную службу и рассматривали варианты снижения медицинских требований для кадровых солдат, резервистов и новобранцев.

Но, учитывая низкий уровень безработицы в Восточной Европе, трудно убедить молодых людей работать за меньшие деньги, чем они могут заработать в частном секторе.

"У нас есть вызовы. Они связаны с тем, что здесь очень конкурентный рынок труда", – сказал первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Польши Кароль Дымановский.