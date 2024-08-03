Верховный суд Чехии приговорил к 21 году тюрьмы гражданина, который воевал против Украины

Российский снайпер. Иллюстративное фото: росСМИ

В Чехии судили гражданина, который воевал в Украине на стороне пророссийских сил. Верховный суд страны подтвердил приговор в виде лишения свободы сроком на 21 год.

Об этом пишет Radio Prague International в субботу, 3 августа.

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Воевал на стороне России

Вчера Верховный суд Чехии подтвердил приговор в виде лишения свободы сроком на 21 год гражданину Алоизу Полаку. В настоящее время он осужден заочно и находится в розыске.

В ходе расследования было установлено, что 52-летний мужчина воевал на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов с 2016 по 2020 год и убил по меньшей мере четырех военнослужащих ВСУ.

Однако полиция страны все еще ищет осужденного, поскольку сторона защиты сообщала, что Полака, вероятно, уже нет в живых.

Известно, что Алоиз Полак выехал из Чехии на территорию Донбасса в декабре 2016 года, где сначала служил снайпером, а затем стал командиром взвода.