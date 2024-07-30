Чеська депутатка Катержина Конечна обурена візитом бійців Азова до Праги

Чеська депутатка обурилась приїзду "азовців" до Праги
Чеська депутатка Європарламенту від компартії Чехії та Моравії Катержина Конечна обурилась приїзду бійців Третьої окремої штурмової бригади і колишніх бійців полку "Азов" до Праги. Вона звернулася до очільника Міністерства закордонних справ Яна Ліпавського.
Про це повідомляє iDNES у вівторок, 30 липня.
Візит "азовців" та бійців Третьої штурмової до Праги
"Полк "Азов" є найгіршим проявом українського націоналізму та неонацизму. Полк, заснований расистом, членом "Правого сектору" Андрієм Білецьким на прізвисько "Білий вождь", очолюваний Денисом Прокопенком, неонацистом і футбольним хуліганом київського "Динамо". Адже діяльність цього полку в минулому піддавалася критиці, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини", — пише Конечна у листі до Яна Ліпавського.
Відомо, що 31 липня у Празі заплановано зустріч зі співвітчизниками бійців Третьої окремої штурмової бригади України. Вона була сформована наприкінці 2022 року з ветеранів полку "Азов". Наразі бригада входить до складу сухопутних військ України.
Зустріч проходить в рамках "європейського турне" штурмової бригади, яка минулого тижня відвідала Польщу. Плани провести подібні заходи в Німеччині, Нідерландах і Бельгії були скасовані організаторами з міркувань безпеки. В п'ятницю, 2 серпня, бригада прибуде до Литви.
"Проведення подібного заходу, який узаконює і пропагує неонацизм, слід рішуче відкидати, зокрема і в Чехії", — наголосила Конечна.
У своєму листі вона закликала міністерство та уряд виступити проти заходу.
На її обурення відповів Ліпавський, який висловив сумнів з приводу того "в якій країні вона обиралась як євродепутатка".
"Скоро ми згадуватимемо чергову річницю окупації радянськими танками. Ті ж самі танки зараз вбивають в Україні, і Путін хотів би йти ще далі. Якщо хто і наслідує нацистів, вбиваючи і викрадаючи дітей, то це Росія", — додав глава МЗС Чехії.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Чехії Яна Чернохова здійснила візит до України. В країні вона перебувала три дні.
Також Чехія готується запустити другий проєкт із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Цього разу в ініціативі братимуть участь чеські виробники.
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