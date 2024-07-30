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Чеська депутатка обурилась приїзду "азовців" до Праги

30 липня 2024 22:15
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чеська депутатка Катержина Конечна обурена візитом бійців Азова до Праги
Бійці полку "Азов". Фото: t.me/azov_media
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Чеська депутатка Європарламенту від компартії Чехії та Моравії Катержина Конечна обурилась приїзду бійців Третьої окремої штурмової бригади і колишніх бійців полку "Азов" до Праги. Вона звернулася до очільника Міністерства закордонних справ Яна Ліпавського.

Про це повідомляє iDNES у вівторок, 30 липня.

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Візит "азовців" та бійців Третьої штурмової до Праги

"Полк "Азов" є найгіршим проявом українського націоналізму та неонацизму. Полк, заснований расистом, членом "Правого сектору" Андрієм Білецьким на прізвисько "Білий вождь", очолюваний Денисом Прокопенком, неонацистом і футбольним хуліганом київського "Динамо". Адже діяльність цього полку в минулому піддавалася критиці, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини", — пише Конечна у листі до Яна Ліпавського.

Відомо, що 31 липня у Празі заплановано зустріч зі співвітчизниками бійців Третьої окремої штурмової бригади України. Вона була сформована наприкінці 2022 року з ветеранів полку "Азов". Наразі бригада входить до складу сухопутних військ України.

Зустріч проходить в рамках "європейського турне" штурмової бригади, яка минулого тижня відвідала Польщу. Плани провести подібні заходи в Німеччині, Нідерландах і Бельгії були скасовані організаторами з міркувань безпеки. В п'ятницю, 2 серпня, бригада прибуде до Литви.

"Проведення подібного заходу, який узаконює і пропагує неонацизм, слід рішуче відкидати, зокрема і в Чехії", — наголосила Конечна.

У своєму листі вона закликала міністерство та уряд виступити проти заходу.

На її обурення відповів Ліпавський, який висловив сумнів з приводу того "в якій країні вона обиралась як євродепутатка".

"Скоро ми згадуватимемо чергову річницю окупації радянськими танками. Ті ж самі танки зараз вбивають в Україні, і Путін хотів би йти ще далі. Якщо хто і наслідує нацистів, вбиваючи і викрадаючи дітей, то це Росія", — додав глава МЗС Чехії.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Чехії Яна Чернохова здійснила візит до України. В країні вона перебувала три дні.

Також Чехія готується запустити другий проєкт із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Цього разу в ініціативі братимуть участь чеські виробники.

Чехія військові політики полк "Азов" 3 ОШБр

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