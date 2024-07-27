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Міністр оборони Чехії здійснила триденний візит в Україну — мета поїздки

27 липня 2024 20:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова відвідала Україну
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова. Фото: AP
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова здійснила візит в Україну. В країні вона перебувала три дні.

Про це повідомляє Radio Prague International у суботу, 27 липня.

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Чернохова вшанувала пам'ять чехословацьких легіонерів і солдатів, які загинули під час Другої світової війни, а також військовослужбовців з Чехії, які воювали у складі австро-угорської армії.

"Ми відвідали місця, тісно пов’язані із нашими воїнами, які брали участь у Першій та Другій світових війнах. Про жертв як великих воєн, так і про героїв Східного фронту необхідно пам’ятати навіть у світлі нинішньої безглуздої агресії путінської Росії", — сказала вона.

Очільник Міноборони Чехії також вшанувала пам’ять українських воїнів та поспілкувалася з представниками місцевої влади про можливе надання гуманітарної допомоги перед зимою. Чернохова подякувала за турботу про чеські військові могили.

Нагадаємо, Чехія готується запустити другий проєкт із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Цього разу в ініціативі братимуть участь чеські виробники.

Також Чехія протягом липня-серпня відправить в Україну ще 100 тисяч боєприпасів. Вони будуть профінансовані за рахунок чеської ініціативи, до якої приєдналися 18 країн. 

Міноборони українці Чехія Друга світова війна Україна військові

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