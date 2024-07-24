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Чехія готує новий проєкт із закупівлі снарядів для України на наступний рік

24 липня 2024 18:33
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чехія запустить другий проєкт із закупівлі снарядів для України на наступний рік
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Чехія готується запустити другий проєкт із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. На цей раз в ініціативі братимуть участь чеські виробники.

Про це в інтерв'ю Deník N заявила чеський міністр оборони Яна Чернохова.

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Що відомо про ініціативу

Запланований проєкт має робочу назву "Ініціатива-2025". Він охопить п'ять збройових компаній, які вироблятимуть снаряди для потреб України за гроші європейських донорів.

За інформацією Deník N, мова йде про: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka і компанія DSS.

Очільниця Міноборони Чехії пояснила, що чим раніше будуть виділені кошти, тим швидше компанії підпишуть контракти.

"Це природне продовження механізму, який вже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", — сказала вона.

Наразі агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії досліджує, що саме ці компанії можуть поставити в Україну наступного року. Фактично Прага буде посередником між донорами — європейськими країнами і цими компаніями.

Водночас уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний зазначив, що серед донорів мають бути переважно європейські країни. Зокрема Данія, Нідерланди та Німеччина. За його прогнозом, переговори про фінансування ініціативи можуть початися вже наприкінці цього літа.

Нагадаємо, що за словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, до кінця літа його країна передасть Україні ще 100 тисяч боєприпасів. Вони будуть профінансовані за рахунок чеської ініціативи, в якій приймають участь 18 країн.

Раніше ми писали, що передбачає безпекова угода між Україною та Чехією, яку підписали президент України Володимир Зеленський і чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

війна ЗСУ Чехія Україна

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