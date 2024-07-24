Чехия запустит второй проект по закупке снарядов для Украины на следующий год

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Чехия готовится запустить второй проект по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. В этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

Об этом в интервью Deník N заявила чешский министр обороны Яна Чернохова.

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Что известно об инициативе

Планируемый проект имеет рабочее название "Инициатива-2025". Он охватит пять оружейных компаний, производящих снаряды для нужд Украины за деньги европейских доноров.

По информации Deník N, речь идет о: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE, владельцем которой является Česká zbrojovka и компания DSS.

Глава Минобороны Чехии объяснила, что чем раньше будут выделены средства, тем быстрее компании подпишут контракты.

"Это естественное продление уже работающего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", — сказала она.

Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны Чехии исследует, что именно эти компании могут поставить в Украину в следующем году. Фактически Прага будет посредником между донорами — европейскими странами и этими компаниями.

В то же время, уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный отметил, что среди доноров должны быть преимущественно европейские страны. В частности, Дания, Нидерланды и Германия. По его прогнозу, переговоры о финансировании инициативы могут начаться уже в конце этого лета.

Напомним, что по словам главы МИД Чехии Яна Липавского, к концу лета его страна передаст Украине еще 100 тысяч боеприпасов. Они будут профинансированы за счет чешской инициативы, в которой участвуют 18 стран.

Ранее мы писали, что предусматривает безопасное соглашение между Украиной и Чехией, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским и чешским премьер-министром Петром Фиалом.