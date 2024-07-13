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Президент Чехії повідомив, скільки артилерійських снарядів отримуватиме Україна щомісяця

13 липня 2024 10:52
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Військова допомога Україні — Чехія надішле снаряди
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Чехії Петр Павел розповів деталі чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів для Збройних сил України. Щомісяця до нашої держави прибуватиме щонайменше 80 тисяч одиниць боєприпасів.

Про це повідомив Павел під час дискусії у місті Х'юстон у штаті Техас, повідомляють Українські національні новини.

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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи прибув до України. 

Тоді міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів. Загалом Чехія планує цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується Німеччиною.

Павел додав, що в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

На полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом. Глава держави відзначив зусилля чеського лідера задля наближення членства України у Північноатлантичному Альянсі.

Додамо, що Чехія від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала Києву військову допомогу на суму 6,75 мільярда чеських крон, що дорівнює приблизно 288,4 мільйона американських доларів. Йдеться про танки, гаубиці, боєприпаси тощо.

Чехія військова допомога Україна президент війна в Україні

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