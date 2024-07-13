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Президент Чехии сообщил, сколько артиллерийских снарядов будет получать Украина ежемесячно

13 июля 2024 10:52
Дмитрий Галушка - Редактор
Военная помощь Украине — Чехия пришлет снаряды
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Ежемесячно в наше государство будет прибывать не менее 80 тысяч единиц боеприпасов.

Об этом сообщил   Павел во время дискуссии в городе Хьюстон в штате Техас сообщают Українські національні новини.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала в конце июня сообщил, что первый груз со снарядами в рамках чешской инициативы прибыл в Украину.

Тогда министерша обороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о 50 тысячах единиц боеприпасов. В целом, Чехия планирует в этом году поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. При этом первая часть из 180 тысяч боеприпасов финансируется Германией.

Павел добавил, что в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

На полях саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Чешской Республики Петром Павелом. Глава государства отметил усилия чешского лидера по приближению членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Добавим, что Чехия с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, что составляет примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.

Чехия военная помощь Украина президент война в Украине

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