Министр обороны Чехии Яна Чернохова посетила Украину

Министр обороны Чехии Яна Чернохова. Фото: AP

Министр обороны Чехии Яна Чернохова совершила визит в Украину. В стране она находилась три дня.

Об этом сообщает Radio Prague International в субботу, 27 июля.

Читайте также:

Визит министра обороны Чехии в Украину

Чернохова почтила память чехословацких легионеров и солдат, погибших во время Второй мировой войны, а также военнослужащих из Чехии, воевавших в составе австро-венгерской армии.

"Мы посетили места, тесно связанные с нашими воинами, которые принимали участие в Первой и Второй мировых войнах. О жертвах как великих войн, так и о героях Восточного фронта необходимо помнить даже в свете нынешней бессмысленной агрессии путинской России", — сказала она.

Глава Минобороны Чехии также почтила память украинских воинов и пообщалась с представителями местных властей о возможном предоставлении гуманитарной помощи перед зимой. Чернохова поблагодарила за заботу о чешских военных могилах.

Напомним, Чехия готовится запустить второй проект по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. На этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

Также в течение июля-августа Чехия отправит в Украину еще 100 тысяч боеприпасов. Они будут профинансированы за счет чешской инициативы, к которой присоединились 18 стран.