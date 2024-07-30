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Чешский депутат возмутилась приезду "азовцев" в Прагу

30 июля 2024 22:15
Виктория Козырь - редактор
Чешский депутат Катержина Конечная возмущена визитом бойцов Азова в Прагу
Бойцы полка "Азов". Фото: t.me/azov_media
Виктория Козырь - редактор

Чешский депутат Европарламента от компартии Чехии и Моравии Катержина Конечная возмутилась приезду бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и бывших бойцов полка "Азов" в Прагу. Она обратилась к главе Министерства иностранных дел Яна Липавского.

Об этом сообщает iDNES во вторник, 30 июля.

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"Полк "Азов" является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора" Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь", возглавляемый Денисом Прокопенко, неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо". Ведь деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в частности, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека", — пишет Конечная в письме к Яну Липавскому.

Известно, что 31 июля в Праге запланирована встреча с соотечественниками бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады Украины. Она была сформирована в конце 2022 года из ветеранов полка "Азов". Сейчас бригада входит в состав сухопутных войск Украины.

Встреча проходит в рамках "европейского турне" штурмовой бригады, которая на прошлой неделе посетила Польшу. Планы провести подобные мероприятия в Германии, Нидерландах и Бельгии были отменены организаторами по соображениям безопасности. В пятницу, 2 августа, бригада прибудет в Литву.

"Проведение подобного мероприятия, которое узаконивает и пропагандирует неонацизм, следует решительно отвергать, в том числе и в Чехии", — подчеркнула Конечная.

В своем письме она призвала министерство и правительство выступить против мероприятия.

На ее возмущение ответил Липавский, который выразил сомнение по поводу того "в какой стране она избиралась как евродепутат".

"Скоро мы будем вспоминать очередную годовщину оккупации советскими танками. Те же самые танки сейчас убивают в Украине, и Путин хотел бы идти еще дальше. Если кто и подражает нацистам, убивая и похищая детей, то это Россия", — добавил глава МИД Чехии.

Напомним, недавно министр обороны Чехии Яна Чернохова совершила визит в Украину. В стране она находилась три дня.

Также Чехия готовится запустить второй проект по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. На этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

Чехия военные политики полк "Азов" 3 ОШБр

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