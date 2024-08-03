Верховний суд Чехії засудив до 21 року в'язниці громадянина, який воював проти України

Російський снайпер. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Чехії судили громадянина, який воював в Україні на боці проросійських сил. Верховний суд країни підтвердив вирок у вигляді позбавлення волі на строк 21 рік.

Про це пише Radio Prague International у суботу, 3 серпня.

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Вчора Верховний суд Чехії підтвердив вирок у вигляді позбавлення волі на термін 21 рік громадянину Алоїзу Полаку. Наразі він засуджений заочно та перебуває в розшуку.

Під час розслідування було встановлено, що 52-річний чоловік воював на Донбасі на боці проросійських сепаратистів з 2016 по 2020 рік та вбив щонайменше чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

Однак поліція країни все ще шукає засудженого, оскільки сторона захисту повідомляла, що Полака, ймовірно, вже немає серед живих.

Відомо, що Алоїз Полак виїхав із Чехії на територію Донбасу у грудні 2016 року, де спочатку служив снайпером, а потім став командиром взводу.