Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Чехії суд підтвердив вирок громадянину за участь у війні на боці Росії — який термін отримав arrow

У Чехії суд підтвердив вирок громадянину за участь у війні на боці Росії — який термін отримав

3 серпня 2024 19:55
Євгенія Брюховецька - редактор
Верховний суд Чехії засудив до 21 року в'язниці громадянина, який воював проти України
Російський снайпер. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Чехії судили громадянина, який воював в Україні на боці проросійських сил. Верховний суд країни підтвердив вирок у вигляді позбавлення волі на строк 21 рік.

Про це пише Radio Prague International у суботу, 3 серпня.

Читайте також:

Воював на стороні Росії 

Вчора Верховний суд Чехії підтвердив вирок у вигляді позбавлення волі на термін 21 рік громадянину Алоїзу Полаку. Наразі він засуджений заочно та перебуває в розшуку.

Під час розслідування було встановлено, що 52-річний чоловік воював на Донбасі на боці проросійських сепаратистів з 2016 по 2020 рік та вбив щонайменше чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

Однак поліція країни все ще шукає засудженого, оскільки сторона захисту повідомляла, що Полака, ймовірно, вже немає серед живих.

Відомо, що Алоїз Полак виїхав із Чехії на територію Донбасу у грудні 2016 року, де спочатку служив снайпером, а потім став командиром взводу.

Також важливі новини дня по темі:

ДНР суд Чехія в'язниця Донецька область бойовики покарання війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:03 Україну накриють дощі та грози — синоптики попередили низку областей про негоду завтра

20:00 Низка держав закликали своїх громадян терміново покинути Ліван

19:55 У Чехії суд підтвердив вирок громадянину за участь у війні на боці Росії — який термін отримав

19:45 Помер поважний представник ультрас Динамо

19:34 Верняєв залишився без медалі після виступів на коні — яке місце посів українець

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

19:24 В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра, але є нюанс

19:11 Симона Байлз взяла ще одне "золото" на Олімпіаді-2024 та встановила історичний рекорд

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

18:48 Оновлення даних у ТЦК у серпні можливо, але є нюанс

18:46 Чоловіки не можуть через Резерв+ подати важливі дані до ТЦК — коли треба з'явитися особисто

20:03 Україну накриють дощі та грози — синоптики попередили низку областей про негоду завтра

20:00 Низка держав закликали своїх громадян терміново покинути Ліван

19:55 У Чехії суд підтвердив вирок громадянину за участь у війні на боці Росії — який термін отримав

19:45 Помер поважний представник ультрас Динамо

19:34 Верняєв залишився без медалі після виступів на коні — яке місце посів українець

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

19:24 В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра, але є нюанс

19:11 Симона Байлз взяла ще одне "золото" на Олімпіаді-2024 та встановила історичний рекорд

18:48 Оновлення даних у ТЦК у серпні можливо, але є нюанс

18:46 Чоловіки не можуть через Резерв+ подати важливі дані до ТЦК — коли треба з'явитися особисто

18:40 Ремонт школи на Одещині за три роки здорожчав майже на 70 мільйонів

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця