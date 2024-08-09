Країни східної Європи намагаються залучити молодь у військо — які з цим проблеми

Чеські старшокласники проходять добровільну військову підготовку. Фото: Reuters

Країни східної Європи намагаються набрати нових солдатів з огляду на загрозу російського вторгнення. Мова йде про Чехію, а також про країни, які мають спільний кордон з Україною — Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 9 серпня.

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Чехія

Як і більшість колишніх радянських держав-сателітів, які зараз є членами НАТО, Чеська Республіка роками не досягала цільових показників з рекрутингу, але намагалася підтримувати кількість військ.

Це призвело до того, що армійські підрозділи країни були недостатньо укомплектовані та не мали здатності перебувати у повній бойовій готовності.

За останніми даними, у 2021 році чехи досягли 56% своєї цілі щодо набору у військо, а у 2022 році цей показник зріс до 85%.

Польща

У Польщі урядові та військові чиновники кажуть, що вони досягають цільових показників рекрутингу у військо, плануючи набрати ще більше людей. Але критики сумніваються, чи реалістична мета побудувати армію у 300 тисяч солдатів.

Найбільша країна Східної Європи також прагне збільшити витрати на оборону майже до 5% ВВП і нещодавно запустила рекрутингову кампанію під назвою "Канікули з армією", яка передбачає базову військову підготовку для громадян віком від 18 до 35 років протягом 28 днів.

Але дані Міністерства оборони показують, що в той час, як кількість новобранців останнім часом зросла, службу у 2023 році залишила рекордна кількість військових.

Тренування старшокласників у Чехії. Фото: Reuters

Румунія

У Румунії уряд розпочав заходи щодо призову на військову службу після того, як останні дані міністерства оборони показали, що 43% посад офіцерів та 23% інших посад у війську були незаповненими.

Румунія має чотири батареї протиракетної оборони Patriot, але лише дві працюють, тоді як уряд закупив кілька винищувачів F-16, але не має достатньо навчених пілотів, щоб керувати ними.

"Потрібно подивитися, які закони потрібно змінити не лише в Румунії, але й в інших країнах, щоб стимулювати військовослужбовців залишатися у війську", — кажуть у Міноборони країни.

Угорщина

Збройні сили Угорщини, які не оприлюднили оновлених даних про набір, розпочали медіа-кампанію з використанням білбордів, реклами та телесеріалів на військову тематику, які мають вийти в ефір до кінця 2024 року, щоб знайти нових солдатів.

Добровольці проходять військову підготовку у Чехії. Фото: Reuters

Чому європейська молодь не хоче йти до армії

Уряди звернулися до цифрових маркетингових кампаній, підвищили надбавки за вступ на військову службу та розглядали варіанти щодо зниження медичних вимог для кадрових солдатів, резервістів і новобранців.

Але враховуючи низький рівень безробіття в Східній Європі, важко переконати молодих людей працювати за менші гроші, ніж вони можуть заробити в приватному секторі.

"У нас є виклики. Вони пов’язані з тим, що тут дуже конкурентний ринок праці", – сказав перший заступник начальника Генерального штабу збройних сил Польщі Кароль Димановський.