У Празі через обвал частини будинку загинув лікар з Одеси Віталій Славнов

Прага, місце трагедії. Фото: ČTK

У центрі Праги загинув український лікар з Одеси — від будівлі відвалився фрагмент карниза. Чоловік перебував на трамвайній зупинці, коли під час дощу від фасаду відпав шмат конструкції.

Про це повідомило видання "Радіо Прага" у п'ятницю, 9 серпня.

Читайте також:

Загибель українського хірурга у Празі

У четвер, 8 серпня, на трамвайній зупинці на вулиці Lazarská під час дуже сильної зливи й вітру частина карниза відвалилася від історичного будинку, пробила скляний дах зупинки і смертельно поранила чоловіка, який там перебував. Постраждалий загинув на місці від черепно-мозкової травми.

Чеські правоохоронці опублікували відео з вуличних камер.

Aktuálně zasahujeme v Lazarské ulici v Praze 1, kde ze střechy spadl pravděpodobně kus římsy. Na místě probíhala resuscitace jednoho muže, která bohužel nebyla úspěšná. Ulice je zcela uzavřena. Na místě spolupracujeme s @zzshmp @HasiciPraha pic.twitter.com/RK6FZLLBNK — Policie ČR (@PolicieCZ) August 8, 2024

Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов. Про це повідомив у соцмережах його друг Олександр Слемзін.

"Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів", — написав він.

Віталій Славнов. Фото: Facebook

Допис Олександра Слемзіна. Фото: скриншот

На місці працювали пожежники, вони перевірили надійність фасаду, щоб не допустити падіння інших його частин.

"Демонтували з карниза близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися", — повідомили чеські рятувальники.

Поліція розпочала розслідування як заподіяння смерті з недбалості.