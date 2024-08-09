У Празі через обвал частини будинку загинув лікар з Одеси Віталій Славнов

У Празі через обвал фасаду загинув український хірург
У центрі Праги загинув український лікар з Одеси — від будівлі відвалився фрагмент карниза. Чоловік перебував на трамвайній зупинці, коли під час дощу від фасаду відпав шмат конструкції.
Про це повідомило видання "Радіо Прага" у п'ятницю, 9 серпня.
Загибель українського хірурга у Празі
У четвер, 8 серпня, на трамвайній зупинці на вулиці Lazarská під час дуже сильної зливи й вітру частина карниза відвалилася від історичного будинку, пробила скляний дах зупинки і смертельно поранила чоловіка, який там перебував. Постраждалий загинув на місці від черепно-мозкової травми.
Чеські правоохоронці опублікували відео з вуличних камер.
Aktuálně zasahujeme v Lazarské ulici v Praze 1, kde ze střechy spadl pravděpodobně kus římsy. Na místě probíhala resuscitace jednoho muže, která bohužel nebyla úspěšná. Ulice je zcela uzavřena. Na místě spolupracujeme s @zzshmp @HasiciPraha pic.twitter.com/RK6FZLLBNK— Policie ČR (@PolicieCZ) August 8, 2024
Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов. Про це повідомив у соцмережах його друг Олександр Слемзін.
"Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів", — написав він.
На місці працювали пожежники, вони перевірили надійність фасаду, щоб не допустити падіння інших його частин.
"Демонтували з карниза близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися", — повідомили чеські рятувальники.
Поліція розпочала розслідування як заподіяння смерті з недбалості.
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