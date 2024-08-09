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У Празі через обвал фасаду загинув український хірург

9 серпня 2024 18:25
Галина Шподарева - редактор
У Празі через обвал частини будинку загинув лікар з Одеси Віталій Славнов
Прага, місце трагедії. Фото: ČTK
Галина Шподарева - редактор

У центрі Праги загинув український лікар з Одеси — від будівлі відвалився фрагмент карниза. Чоловік перебував на трамвайній зупинці, коли під час дощу від фасаду відпав шмат конструкції. 

Про це повідомило видання "Радіо Прага" у п'ятницю, 9 серпня. 

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У четвер, 8 серпня, на трамвайній зупинці на вулиці Lazarská під час дуже сильної зливи й вітру частина карниза відвалилася від історичного будинку, пробила скляний дах зупинки і смертельно поранила чоловіка, який там перебував. Постраждалий загинув на місці від черепно-мозкової травми.

Чеські правоохоронці опублікували відео з вуличних камер.

Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов. Про це повідомив у соцмережах його друг Олександр Слемзін.

"Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів", — написав він.

У Празі через обвал фасаду загинув український хірург - фото 1
Віталій Славнов. Фото: Facebook
У Празі через обвал фасаду загинув український хірург - фото 2
Допис Олександра Слемзіна. Фото: скриншот

На місці працювали пожежники, вони перевірили надійність фасаду, щоб не допустити падіння інших його частин.

"Демонтували з карниза близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися", — повідомили чеські рятувальники.

Поліція розпочала розслідування як заподіяння смерті з недбалості.

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