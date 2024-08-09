У Бразилії у місті Вінхедо 9 серпня розбився літак

Авіакатастрофа. Фото: скриншот з відео

У Бразилії у п'ятницю, 9 серпня, розбився пасажирський літак. Він впав у штаті Сан-Паулу у місті Вінхедо, на місці розпочалася пожежа.

Про це пише AP.

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Another angle of the plane crash in Brazil



This is INSANE! 😱



I hope at least some of them were lucky enough to survive…💔 https://t.co/1kceLBKtry pic.twitter.com/hwnbdYRaDN — The Saviour (@stairwayto3dom) August 9, 2024

Авіакатастрофа у Бразилії 9 серпня

За даними ЗМІ, літак здатний перевозити десятки пасажирів, але поки невідомо, скільки людей перебувало на борту.

❗️✈️💥🇧🇷 - #BREAKING: A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.



Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).



Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane… pic.twitter.com/pK1sbUSG8h — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024

На місці авіакатастрофи розпочалася пожежа на великій території, з фюзеляжу повітряного судна йде дим.

Згідно з відео, під час падіння літак дрейфував вертикально вниз, закручуючись по спіралі.

Як пише Sky News, на борту літака компанії Voepass перебували 62 людини разом з членами екіпажу. Водночас невідомо про кількість загиблих чи поранених.

Відомо, що борт ATR-72 прямував з Каскавела в штаті Парана до Гуарульйоса в штаті Сан-Паулу.