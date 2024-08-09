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У Бразилії розбився пасажирський літак — деталі

9 серпня 2024 21:07
Євгенія Брюховецька - редактор
У Бразилії у місті Вінхедо 9 серпня розбився літак
Авіакатастрофа. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Бразилії у п'ятницю, 9 серпня, розбився пасажирський літак. Він впав у штаті Сан-Паулу у місті Вінхедо, на місці розпочалася пожежа.

Про це пише AP.

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За даними ЗМІ, літак здатний перевозити десятки пасажирів, але поки невідомо, скільки людей перебувало на борту.

На місці авіакатастрофи розпочалася пожежа на великій території, з фюзеляжу повітряного судна йде дим.

Згідно з відео, під час падіння літак дрейфував вертикально вниз, закручуючись по спіралі.

Як пише Sky News, на борту літака компанії Voepass перебували 62 людини разом з членами екіпажу. Водночас невідомо про кількість загиблих чи поранених.

Відомо, що борт ATR-72 прямував з Каскавела в штаті Парана до Гуарульйоса в штаті Сан-Паулу.

авіакастрофа у Бразилії 9 серпня
Дані про політ літака. Фото: X

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