Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Літак Трампа здійснив аварійну посадку на шляху до Монтани — що сталося arrow

Літак Трампа здійснив аварійну посадку на шляху до Монтани — що сталося

10 серпня 2024 05:55
Чекарьова Марія - редактор
Літак Дональда Трампа на шляху до штату Монтани здійснив незаплановану посаду — чому
Дональд Трамп. Фото: AP
Чекарьова Марія - редактор

Увечері в п'ятницю, 9 серпня, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вилетів до Бозмену, що розташований у штаті Монтана, на передвиборчий мітинг. Під час польоту літак пішов на аварійну посадку.

Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомило Associated Press.

Читайте також:

Чому літак Трампа здійснив аварійне приземлення

За даними видання, у польоті в літака виникли технічні проблеми. Саме тому йому довелося приземлити в аеропорту Біллінгіса.

Після цього американський політик опублікував відеозвернення, в якому зазначив, що радий бути в Монтані, однак про інцидент із несправністю літака нічого не сказав.

Урешті-решт Трамп дістався до Бозмена приватним літаком. Мітинг кандидата у президенти відбудеться ввечері в п'ятницю, 9 серпня, за місцевим часом (тобто в ранковий час за Києвом).

Також важливі новини дня по темі:

США літак аварія Дональд Трамп

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:55 Війська США в Сирії атакував безпілотник

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, на контроль досі жахливий – як живе окупований Крим

06:42 Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Новина з фото

06:30 В Україні стрімко зростають ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:30 Крайній термін оформлення відстрочки — коли це реально зробити

06:10 Надбавка у 570 гривень — кому з українців збільшать пенсію у серпні

06:01 Ощадбанк масово радить клієнтам звертатися у поліцію — що трапилося

05:55 Літак Трампа здійснив аварійну посадку на шляху до Монтани — що сталося

05:50 Байден пояснив, чому вийшов із президентських перегонів 2024 року

06:55 Війська США в Сирії атакував безпілотник

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, на контроль досі жахливий – як живе окупований Крим

06:42 Хамство та порушення прав — що думають у Львові про роботу ТЦК

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Новина з фото

06:30 В Україні стрімко зростають ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:30 Крайній термін оформлення відстрочки — коли це реально зробити

06:10 Надбавка у 570 гривень — кому з українців збільшать пенсію у серпні

06:01 Ощадбанк масово радить клієнтам звертатися у поліцію — що трапилося

05:55 Літак Трампа здійснив аварійну посадку на шляху до Монтани — що сталося

05:50 Байден пояснив, чому вийшов із президентських перегонів 2024 року

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, на контроль досі жахливий – як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин