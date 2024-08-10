Літак Дональда Трампа на шляху до штату Монтани здійснив незаплановану посаду — чому

Дональд Трамп. Фото: AP

Увечері в п'ятницю, 9 серпня, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вилетів до Бозмену, що розташований у штаті Монтана, на передвиборчий мітинг. Під час польоту літак пішов на аварійну посадку.

Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомило Associated Press.

Читайте також:

Чому літак Трампа здійснив аварійне приземлення

За даними видання, у польоті в літака виникли технічні проблеми. Саме тому йому довелося приземлити в аеропорту Біллінгіса.

Після цього американський політик опублікував відеозвернення, в якому зазначив, що радий бути в Монтані, однак про інцидент із несправністю літака нічого не сказав.

🚨 Message from President Trump 🚨 pic.twitter.com/5zaCYtXhUk — Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 9, 2024

Урешті-решт Трамп дістався до Бозмена приватним літаком. Мітинг кандидата у президенти відбудеться ввечері в п'ятницю, 9 серпня, за місцевим часом (тобто в ранковий час за Києвом).