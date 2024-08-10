Війна на Близькому Сході — війська США у Сирії атакував безпілотник

Армія США. Фото: Reuters

Війська США на північному сході Сирії зазнали атаки безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це у суботу, 10 серпня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на американського чиновника.

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"Початкові повідомлення не вказують на якісь травми, проте медичні обстеження продовжуються. Наразі ми проводимо оцінку збитків", — повідомив чиновник США на умовах анонімності про атаку в Сирії.

Агентство зазначає, що це вже друга атака за останні дні на американські війська на Близькому Сході, оскільки регіон готується до можливої нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників.

Причиною ескалації та можливої великої війни стало вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія в Тегерані та військового командира "Хезболли" Фуада Шукр у Бейруті. Іран і угруповання "Хезболла" звинуватили в ліквідації Ізраїль, пригрозивши завдати удару у відповідь. У той же час ізраїльська держава не взяла на себе відповідальність за вбивства.

Два цих фактори посилили побоювання, що конфлікт у Газі переростає у більш масштабну війну на Близькому Сході.

Проте Politico повідомляло, що Іран може передумати про проведення масштабної атаки на Ізраїль. При цьому, за даними CNN, угруповання "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від намірів Ірану.