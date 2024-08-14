США продадуть Ізраїлю F-15, техніку та зброю

США схвалили продаж Ізраїлю літаків F-35 та зброї на суму 20 мільярдів доларів
У вівторок, 13 серпня, США схвалили продаж Ізраїлю літаків F-15 та іншої військової техніки та зброї на суму 20 млрд доларів. Поставки розпочнуться за кілька років.
Про це повідомляє агентство Reuters і Пентагон.
На що виділили гроші
У заяві Міноборони США говориться, що держсекретар Ентоні Блінкен схвалив продаж ізраїльській стороні:
- винищувачів F-15 та обладнання на суму 19 млрд доларів;
- танкових патронів на 774 млн доларів;
- мінометних патронів на понад 60 млн доларів;
- а також армійських транспортних засобів на 583 млн доларів.
Очікується, що на виробництво літаків F-15 підуть роки, а їх постачання розпочнеться у 2029 році. Щодо решти обладнання, постачання будуть у 2026 році.
"Сполучені Штати віддані забезпеченню безпеки Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомогти Ізраїлю у створенні та підтримці потужного та готового до самооборони потенціалу", — заявили в Пентагоні.
У свою чергу міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, в соцмережі X, подякував офіційним особам США за допомогу Ізраїлю у збереженні "його якісної військової переваги в регіоні" і за відданість США безпеці Ізраїлю.
Reuters зазначило, що США —найбільший союзник та постачальник зброї для Ізраїлю. З початку війни в Газі (жовтень минулого року), Сполучені Штати відправили Ізраїлю понад 10 000 руйнівних 2000-фунтівих бомб і тисячі ракет Hellfire.
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