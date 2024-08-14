США продадуть Ізраїлю F-15, техніку та зброю

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: AP/Carolyn Kaster

У вівторок, 13 серпня, США схвалили продаж Ізраїлю літаків F-15 та іншої військової техніки та зброї на суму 20 млрд доларів. Поставки розпочнуться за кілька років.

Про це повідомляє агентство Reuters і Пентагон.

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У заяві Міноборони США говориться, що держсекретар Ентоні Блінкен схвалив продаж ізраїльській стороні:

винищувачів F-15 та обладнання на суму 19 млрд доларів;

танкових патронів на 774 млн доларів;

мінометних патронів на понад 60 млн доларів;

а також армійських транспортних засобів на 583 млн доларів.

Очікується, що на виробництво літаків F-15 підуть роки, а їх постачання розпочнеться у 2029 році. Щодо решти обладнання, постачання будуть у 2026 році.

"Сполучені Штати віддані забезпеченню безпеки Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомогти Ізраїлю у створенні та підтримці потужного та готового до самооборони потенціалу", — заявили в Пентагоні.

У свою чергу міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, в соцмережі X, подякував офіційним особам США за допомогу Ізраїлю у збереженні "його якісної військової переваги в регіоні" і за відданість США безпеці Ізраїлю.

Reuters зазначило, що США —найбільший союзник та постачальник зброї для Ізраїлю. З початку війни в Газі (жовтень минулого року), Сполучені Штати відправили Ізраїлю понад 10 000 руйнівних 2000-фунтівих бомб і тисячі ракет Hellfire.