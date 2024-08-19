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Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб досягнути припинення вогню в Газі

19 серпня 2024 12:11
Катерина Османська - Редактор
Блінкен поїхав до Ізраїлю — він хоче відвернути ще одну велику війну
Ентоні Блінкен в у Тель-Авіві. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Катерина Османська - Редактор

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом в Ізраїлі. Він прибув до Тель-Авіву, щоб докласти зусиль щодо перемир'я у Газі та припинити війну. 

Про це повідомляє Reuters.

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"Це вирішальний момент — можливо, найкраща, можливо, остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і вивести всіх на кращий шлях до тривалого миру і безпеки", — заявив Блінкен під час зустрічі з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом. 

Він додав, що прибув до Ізраїлю в рамках інтенсивних дипломатичних зусиль за дорученням президента США Джо Байдена. За словами Блінкена, настав час переконатися, що ніхто не зробить жодних кроків, які можуть зірвати переговорний процес.

"Ми працюємо над тим, щоб не було ескалації, щоб не було провокацій, щоб не було жодних дій, які в будь-який спосіб могли б віддалити нас від досягнення цієї угоди, або, якщо вже на те пішло, ескалації конфлікту в інші місця, і до більшої інтенсивності", — наголосив держсекретар США. 

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