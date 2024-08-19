Блінкен планує досягти домовленостей та позбутись розбіжностей між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню

Держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з журналістами. Фото: Reuters

Державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. Він планує подолати значні розбіжності, які зараз існують між Ізраїлем та представниками ХАМАС щодо припинення вогню.

Про це 18 серпня, у неділю повідомляє The Washington Post.

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Держсекретар проведе зустрічі з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та міністром оборони Йоавом Галлантом. Після цього Блінкен вирушить до Єгипту.

Учасники переговорів США на чолі з директором ЦРУ Вільямом Дж. Бернсом у п’ятницю представили обом сторонам пропозицію щодо припинення вогню між сторонами, але у політологів є серйозні сумніви щодо цього.

Угода, що пропонують США при посередництві Катара та Єгипту, включає шеститижневе припинення вогню, звільнення десятків ізраїльських заручників і палестинських ув'язнених, а також виведення ізраїльських військ з основних населених пунктів у Газі.