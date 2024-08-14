Обстріл Ізраїлю 14 серпня — Хезболла цілилась по військовій базі

ППО перехоплює ракети над Ізраїлем. Ілюстративне фото: AP

"Хезболла" випустила близько 25 ракет по Верхній Галілеї на півночі Ізраїлю у ніч проти 14 серпня. Угрупування заявило, що цілились у військову базу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Читайте також:

Обстріл Ізраїлю 14 серпня

Як відомо, сирени повітряної тривоги лунали в районі гори Мерон, включно з містами Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

Армія Ізраїлю повідомила, що всі ракети влучили у відкриті ділянки і постраждалих немає. Незадовго у соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких видно деякі місця падіння ракет.

A barrage of some 25 rockets was launched by Hezbollah at the Upper Galilee in northern Israel a short while ago.



Sirens had sounded in the Mount Meron area, including the towns of Hurfeish, Elkosh, Fassuta, and Beit Jann.



The IDF says that the rockets struck open areas,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 13, 2024

"Хезболла" бере на себе відповідальність за атаку, стверджуючи, що ціллю була військова база в цьому районі.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході — що потрібно знати

Нагадаємо, 27 липня бойовики "Хезболли" завдали удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі. Тепер останній готується до удару у відповідь.

Вже ввечері 30 липня Ізраїль завдав удару по столиці Лівану Бейруту та ліквідував найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Вже 31 липня стало відомо, що у Тегерані вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію.

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану через загострення ситуації на Близькому Сході.