Обстрел Израиля 14 августа — Хезболла целилась по военной базе

"Хезболла" выпустила по Израилю 25 ракет — какие последствия
"Хезболла" выпустила около 25 ракет по Верхней Галилее на севере Израиля в ночь на 14 августа. Группировка заявила, что целилась в военную базу.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Обстрел Израиля 14 августа
Как известно, сирены воздушной тревоги раздавались в районе горы Мерон, включая города Хурфейш, Элькош, Фассута и Бейт-Янн.
Армия Израиля сообщила, что все ракеты попали в открытые участки и пострадавших нет. Незадолго в социальных сетях стали появляться видео, на которых видны некоторые места падения ракет.
Объединение некоторых 25 ящиков было предложено по Hezbollah на верхней Галилеи в северной Israel в течение короткого времени.— Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) August 13, 2024
Сирены были сопряжены в Mount Meron области, в том числе городах Hurfeish, Elkosh, Fassuta, и Beit Jann.
IDF думает, что роки строчатых областей,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc
"Хезболла" берет на себя ответственность за атаку, утверждая, что целью была военная база в этом районе.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке — что нужно знать
Напомним, 27 июля боевики "Хезболлы" нанесли удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. Теперь последний готовится к ответному удару.
Уже вечером 30 июля Израиль нанес удар по столице Ливана Бейруту и ликвидировал высшего военного командующего "Хезболлы", ответственного за ракетный удар по Мадждал-Шамсу.
Уже 31 июля стало известно, что в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.
Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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