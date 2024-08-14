Обстрел Израиля 14 августа — Хезболла целилась по военной базе

ПВО перехватывает ракеты над Израилем. Иллюстративное фото: AP

"Хезболла" выпустила около 25 ракет по Верхней Галилее на севере Израиля в ночь на 14 августа. Группировка заявила, что целилась в военную базу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Обстрел Израиля 14 августа

Как известно, сирены воздушной тревоги раздавались в районе горы Мерон, включая города Хурфейш, Элькош, Фассута и Бейт-Янн.

Армия Израиля сообщила, что все ракеты попали в открытые участки и пострадавших нет. Незадолго в социальных сетях стали появляться видео, на которых видны некоторые места падения ракет.

Объединение некоторых 25 ящиков было предложено по Hezbollah на верхней Галилеи в северной Israel в течение короткого времени.



Сирены были сопряжены в Mount Meron области, в том числе городах Hurfeish, Elkosh, Fassuta, и Beit Jann.



IDF думает, что роки строчатых областей,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) August 13, 2024

"Хезболла" берет на себя ответственность за атаку, утверждая, что целью была военная база в этом районе.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке — что нужно знать

Напомним, 27 июля боевики "Хезболлы" нанесли удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. Теперь последний готовится к ответному удару.

Уже вечером 30 июля Израиль нанес удар по столице Ливана Бейруту и ликвидировал высшего военного командующего "Хезболлы", ответственного за ракетный удар по Мадждал-Шамсу.

Уже 31 июля стало известно, что в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.