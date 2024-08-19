Блинкен планирует достичь договоренностей и избавиться от разногласий между Израилем и ХАМАС о прекращении огня

Энтони Блинкен приехал в Израиль — хочет достичь договоренностей между Тель-Авивом и ХАМАС
Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Он планирует преодолеть значительные разногласия, которые сейчас существуют между Израилем и представителями ХАМАС по прекращению огня.
Об этом 18 августа, в воскресенье сообщает The Washington Post.
Чем планирует заниматься Блинкен в Израиле
Госсекретарь проведет встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом. После этого Блинкен отправится в Египет.
Участники переговоров США во главе с директором ЦРУ Уильямом Дж. Бернсом в пятницу представили обеим сторонам предложение о прекращении огня между сторонами, но у политологов есть серьезные сомнения в этом.
Соглашение, предлагаемое США при посредничестве Катара и Египта, включает шестинедельное прекращение огня, освобождение десятков израильских заложников и палестинских заключенных, а также вывод израильских войск из основных населенных пунктов в Газе.
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