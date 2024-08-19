Блинкен планирует достичь договоренностей и избавиться от разногласий между Израилем и ХАМАС о прекращении огня

Госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с журналистами. Фото: Reuters

Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Он планирует преодолеть значительные разногласия, которые сейчас существуют между Израилем и представителями ХАМАС по прекращению огня.

Об этом 18 августа, в воскресенье сообщает The Washington Post.

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Госсекретарь проведет встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом. После этого Блинкен отправится в Египет.

Участники переговоров США во главе с директором ЦРУ Уильямом Дж. Бернсом в пятницу представили обеим сторонам предложение о прекращении огня между сторонами, но у политологов есть серьезные сомнения в этом.

Соглашение, предлагаемое США при посредничестве Катара и Египта, включает шестинедельное прекращение огня, освобождение десятков израильских заложников и палестинских заключенных, а также вывод израильских войск из основных населенных пунктов в Газе.