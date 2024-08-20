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Путин панически боится краха власти на фоне операции в Курской области — что указывает на это

20 августа 2024 08:20
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Владимир Путин боится потерять власть и авторитет, несмотря на боевые действия в Курской области
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Российский президент Владимир Путин все больше боится потерять свой авторитет, поэтому формирует свое окружение исключительно из ближайших товарищей. И, несмотря на то, что в Курской области продолжается наступательная операция, российский диктатор ставит в приоритет среди умений новых чиновников не их опыт и профессионализм, а то, насколько близки отношения и сильное доверие существует между ними.

Об этом говорится в отчете ISW 20 августа.

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Путин никому не доверяет

Исследователи Института изучения войны заявили, что реакция Кремля на вторжение в Курск свидетельствует, что для Владимира Путина приоритет это стабильность его власти и политического режима.

В частности, об этом свидетельствуют его последние кадровые решения : назначение помощником президента Алексея Дюмина контролировать текущую "контртеррористическую" операцию против ВСУ в Курской области. Это сигнал того, что Путин не доверяет никому в Генштабе и Министерстве обороны и надеется исключительно на ближайших товарищей, которым очень доверяет.

Кроме того, некоторые источники российских СМИ заявили, что у Алексея Дюмина якобы возник конфликт с представителями Администрации президента РФ, а глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников может уже в этом году уйти с поста. Его якобы может заменить руководитель контрразведки ФСБ Владислав Меньщиков или первый заместитель Бортникова Сергей Королев.

Владимир Путин хочет ужесточить режим в России

"Общий сдвиг Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и силовиков с сильной и хорошо задокументированной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведкой, свидетельствует о том, что Кремль все больше смотрит на таких лиц как на гарантов режима", — говорится в отчете.

Отметим, что в мае Владимир Путин принял решение снять с должности министра обороны Сергея Шойгу и назначить Андрея Белоусова.

А в конце мая Путин назначил на должность секретаря госсовета РФ своего бывшего личного охранника Алексея Дюмина.

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