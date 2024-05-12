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Стало известно, на какую должность в России назначили Шойгу

12 мая 2024 22:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, на какую должность в России назначили Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ушел в отставку с должности. Председатель Кремля Владимир Путин подготовил для него другое место.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 12 мая.

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Шойгу ушел в отставку

Так, Путин подписал указ о назначении Шойгу на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. В документе говорится, что Патрушева "уволили с должности в связи с переходом на другую работу". О какой должности идет речь — пока неизвестно.

А министром обороны России вместо Шойгу станет Андрей Белоусов, ранее он был первым заместителем премьер-министра и помощником Путина. Также он работал в Минэкономразвитии, Минтрансе, ФАС и Росаккредитации.

отставка Шойгу – кто займет его место
Андрей Белоусов. Фото: росСМИ

Ранее в России заключили в тюрьму заместителя главы Минобороны Сергея Шойгу Тимура Иванова и начали против него следствие.

Впоследствии стало известно, что его действительно подозревают в государственной измене. Обвинение во взятке является лишь прикрытием, чтобы не выносить все в целом.

владимир путин
назначение
Сергей Шойгу
Россия

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