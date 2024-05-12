Стало известно, на какую должность в России назначили Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ушел в отставку с должности. Председатель Кремля Владимир Путин подготовил для него другое место.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 12 мая.

Читайте также:

Шойгу ушел в отставку

Так, Путин подписал указ о назначении Шойгу на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. В документе говорится, что Патрушева "уволили с должности в связи с переходом на другую работу". О какой должности идет речь — пока неизвестно.

А министром обороны России вместо Шойгу станет Андрей Белоусов, ранее он был первым заместителем премьер-министра и помощником Путина. Также он работал в Минэкономразвитии, Минтрансе, ФАС и Росаккредитации.

Андрей Белоусов. Фото: росСМИ

Ранее в России заключили в тюрьму заместителя главы Минобороны Сергея Шойгу Тимура Иванова и начали против него следствие.

Впоследствии стало известно, что его действительно подозревают в государственной измене. Обвинение во взятке является лишь прикрытием, чтобы не выносить все в целом.