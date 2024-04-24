Арештованого заступника Шойгу підозрюють у держзраді, — ЗМІ

Заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов. Фото: росЗМІ

Заарештованого заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова насправді підозрюють у державній зраді. Обвинувачення в хабарі є лише прикриттям, щоб не виносити все на загал.

Про це пишуть "Важные истории" з посиланням на два джерела, близькі до ФСБ.

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В чому звинувачують Іванова

Посилаючись на близькі джерела до ФСБ, ЗМІ зазначає, що офіційно Іванова звинувачують в одержання хабаря в особливо великому розмірі "при проведенні підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони". Але все це для публіки, а реальне обвинувачення — держзрада, однак про нього не хочуть повідомляти на загал, бо буде "великий скандал".

"Хабар — це для публіки. Поки що говорити публічно про держзраду не хочуть — скандал великий: таки заступник міністра оборони", — каже одне з джерел.

Інше джерело зазначає, що за корупцію Іванова ніхто б затримувати не став, адже у Кремлі про це давно знають. Путін "дав команду" після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду.

Оперативним супроводом справи проти Іванова займається департамент військової контррозвідки ФСБ, стверджують джерела.

Нагадаємо, не так давно Росія розмістила у республіці Карелія на кордоні з Фінляндією оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" з тактичними ядерними боєголовками.

Водночас Кремль також розпочинає підготовку до вторгнення у Казахстан, і вже склав план нападу на країну.