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В Росії заарештували заступника Шойгу — в чому звинувачують

23 квітня 2024 23:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Росії заарештували заступника Шойгу — в чому звинувачують
Заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Росії у вівторок, 23 квітня, було заарештовано заступника міністра оборони Сергія Шойгу Тимура Іванова. Його підозрюють у корупції.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ.

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Тимур Іванов з дружиною Світланою Захаровою. Джерело: росЗМІ

За попередніми даними, Іванова спіймали в момент отримання хабаря в розмірі мільйона рублів.

Зазначимо, що Іванова було призначено заступником Шойгу у 2016 році. Він відповідав за організацію управління майном, розквартування військ, а також за житлове та медичне забезпечення ЗС РФ. До цього він три роки працював гендиректором "Оборонбуду", також заступником голови уряду Підмосков'я та в російському паливно-енергетичному комплексі.

Самого Іванова тривалий час називали одним з найбагатших силовиків, а ексватажок "ПВК "Вагнер" Євген Пригожин неодноразово називав його "казнокрадом".

Додамо, що сам Іванов після загибелі Пригожина активно займався долею матеріальних активів ватажка найманців. Зокрема, він вимагав від сина Пригожина передати контроль над нафтогазовими родовищами у Сирії та алмазними родовищами у ЦАР, які перебувають під контролем найманців.

Нагадаємо, не так давно Росія розмістила у республіці Карелія на кордоні з Фінляндією оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" з тактичними ядерними боєголовками. 

Водночас Кремль також розпочинає підготовку до вторгнення у Казахстан, і вже склав план нападу на країну. 

корупція
росіяни
Сергій Шойгу
арешт
Росія

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