Заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Фото: росСМИ

В России во вторник, 23 апреля, был арестован заместитель министра обороны Сергей Шойгу Тимур Иванов. Его подозревают в коррупции.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Читайте также:

В России арестован заместитель Шойгу

Тимур Иванов с женой Светланой Захаровой. Источник: росСМИ

По предварительным данным, Иванов был пойман в момент получения взятки в размере миллиона рублей.

Отметим, что Иванов был назначен заместителем Шойгу в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, а также за жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ. До этого он три года работал гендиректором "Оборонстроя", также был в должности замглавы правительства Подмосковья и в российском топливно-энергетическом комплексе.

Самого Иванова долгое время называли одним из богатейших силовиков, а экс-главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно называл его "казнокрадом".

Добавим, что сам Иванов после гибели Пригожина активно занимался уделом материальных активов предводителя наемников. В частности, он потребовал от сына Пригожина передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, находящимися под контролем наемников.

Напомним, недавно Россия разместила в республике Карелия на границе с Финляндией оперативно-тактические комплексы "Искандер" с тактическими ядерными боеголовками.

В то же время Кремль также начинает подготовку к вторжению в Казахстан и уже составил план нападения на страну.