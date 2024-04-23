В России арестовали заместителя Шойгу — в чем обвиняют
В России во вторник, 23 апреля, был арестован заместитель министра обороны Сергей Шойгу Тимур Иванов. Его подозревают в коррупции.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.
В России арестован заместитель Шойгу
По предварительным данным, Иванов был пойман в момент получения взятки в размере миллиона рублей.
Отметим, что Иванов был назначен заместителем Шойгу в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, а также за жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ. До этого он три года работал гендиректором "Оборонстроя", также был в должности замглавы правительства Подмосковья и в российском топливно-энергетическом комплексе.
Самого Иванова долгое время называли одним из богатейших силовиков, а экс-главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно называл его "казнокрадом".
Добавим, что сам Иванов после гибели Пригожина активно занимался уделом материальных активов предводителя наемников. В частности, он потребовал от сына Пригожина передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, находящимися под контролем наемников.
Напомним, недавно Россия разместила в республике Карелия на границе с Финляндией оперативно-тактические комплексы "Искандер" с тактическими ядерными боеголовками.
В то же время Кремль также начинает подготовку к вторжению в Казахстан и уже составил план нападения на страну.
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