Арестованный заместитель Шойгу подозревается в госизмене, — СМИ

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Фото: росСМИ

Арестованный заместитель министра обороны России Тимур Иванов на самом деле подозревается в государственной измене. Обвинение во взятке является лишь прикрытием, чтобы не выносить все на всеобщее обозрение.

Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на два источника, близких к ФСБ.

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Ссылаясь на близкие источники ФСБ, СМИ отмечает, что официально Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере "при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны". Но все это для публики, а реальное обвинение — госизмена, однако о нем не хотят сообщать в целом, потому что будет "большой скандал".

"Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал велик: таки заместитель министра обороны", — говорит один из источников.

Другой источник отмечает, что за коррупцию Иванова никто бы задерживать не стал, ведь в Кремле об этом давно знают. Путин "дал команду" после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене.

Оперативным сопровождением дела против Иванова занимается департамент военной контрразведки ФСБ, утверждают источники.

Напомним, недавно Россия разместила в республике Карелия на границе с Финляндией оперативно-тактические комплексы "Искандер" с тактическими ядерными боеголовками.

В то же время Кремль также начинает подготовку к вторжению в Казахстан и уже составил план нападения на страну.