Стало відомо, на яку посаду у Росії призначили Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу пішов у відставку з посади. Натомість голова Кремля Володимир Путін підготував для нього інше місце.

Про це повідомляють російські ЗМІ в неділю, 12 травня.

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Так, Путін підписав указ про призначення Шойгу на посаду секретаря ради безпеки Росії замість Миколи Патрушева. У документі йдеться, що Патрушева "звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу". Про яку посаду йдеться — наразі невідомо.

А міністром оборони Росії замість Шойгу стане Андрій Бєлоусов, який раніше він був першим заступником премʼєр-міністра та помічником Путіна. Також він працював у Мінекономрозвитку, Мінтрансі, ФАС та Росакредитації.

Андрій Бєлоусов. Фото: росЗМІ

Раніше у Росії ув'язнили заступника голови Міноборони Сергія Шойгу Тимура Іванова та розпочали проти нього слідство.

Згодом стало відомо, що його насправді підозрюють у державній зраді. Обвинувачення в хабарі є лише прикриттям, щоб не виносити все на загал.