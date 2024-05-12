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Стало відомо, на яку посаду у Росії призначили Шойгу

12 травня 2024 22:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, на яку посаду у Росії призначили Шойгу
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу пішов у відставку з посади. Натомість голова Кремля Володимир Путін підготував для нього інше місце.

Про це повідомляють російські ЗМІ в неділю, 12 травня.

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Так, Путін підписав указ про призначення Шойгу на посаду секретаря ради безпеки Росії замість Миколи Патрушева. У документі йдеться, що Патрушева "звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу". Про яку посаду йдеться — наразі невідомо.

А міністром оборони Росії замість Шойгу стане Андрій Бєлоусов, який раніше він був першим заступником премʼєр-міністра та помічником Путіна. Також він працював у Мінекономрозвитку, Мінтрансі, ФАС та Росакредитації.

відставка Шойгу - хто посяде його місце
Андрій Бєлоусов. Фото: росЗМІ

Раніше у Росії ув'язнили заступника голови Міноборони Сергія Шойгу Тимура Іванова та розпочали проти нього слідство.

Згодом стало відомо, що його насправді підозрюють у державній зраді. Обвинувачення в хабарі є лише прикриттям, щоб не виносити все на загал. 

володимир путін
призначення
Сергій Шойгу
Росія

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