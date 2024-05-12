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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу йде у відставку

12 травня 2024 21:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу йде у відставку
Термінова новина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу піде у відставку з посади. Очільник Кремля Володимир Путін уже запропонував йому заміну.

Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 12 травня.

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Низка ЗМІ пише, що на посаду міністра оборони Росії Володимир Путін запропонував призначити Андрія Білоусова.

Водночас передбачається ще низка призначень:

  • Сергія Лаврова — перепризначити на посаду голови МЗС;
  • Володимира Колокольцева — главою МВС РФ;
  • Віктора Золотова — керівником Росгвардії;
  • Олександра Бортнікова — главою ФСБ;
  • Олександра Куренкова — главою МНС;
  • Костянтина Чуйченка — міністром юстиції;
  • Сергія Наришкіна — директором Служби зовнішньої розвідки;
  • Дмитра Кочнєва — директором Федеральної служби охорони;
  • Олександра Лінца — начальником Головного управління спеціальних програм президента.

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володимир путін
армія
Сергій Шойгу
відставка
війна в Україні
Росія

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