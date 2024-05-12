Міністр оборони Росії Сергій Шойгу йде у відставку

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Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу піде у відставку з посади. Очільник Кремля Володимир Путін уже запропонував йому заміну.

Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 12 травня.

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Низка ЗМІ пише, що на посаду міністра оборони Росії Володимир Путін запропонував призначити Андрія Білоусова.

Водночас передбачається ще низка призначень:

Сергія Лаврова — перепризначити на посаду голови МЗС;

Володимира Колокольцева — главою МВС РФ;

Віктора Золотова — керівником Росгвардії;

Олександра Бортнікова — главою ФСБ;

Олександра Куренкова — главою МНС;

Костянтина Чуйченка — міністром юстиції;

Сергія Наришкіна — директором Служби зовнішньої розвідки;

Дмитра Кочнєва — директором Федеральної служби охорони;

Олександра Лінца — начальником Головного управління спеціальних програм президента.

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