Міністр оборони Росії Сергій Шойгу йде у відставку
12 травня 2024 21:20
Термінова новина
Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу піде у відставку з посади. Очільник Кремля Володимир Путін уже запропонував йому заміну.
Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 12 травня.
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Низка ЗМІ пише, що на посаду міністра оборони Росії Володимир Путін запропонував призначити Андрія Білоусова.
Водночас передбачається ще низка призначень:
- Сергія Лаврова — перепризначити на посаду голови МЗС;
- Володимира Колокольцева — главою МВС РФ;
- Віктора Золотова — керівником Росгвардії;
- Олександра Бортнікова — главою ФСБ;
- Олександра Куренкова — главою МНС;
- Костянтина Чуйченка — міністром юстиції;
- Сергія Наришкіна — директором Служби зовнішньої розвідки;
- Дмитра Кочнєва — директором Федеральної служби охорони;
- Олександра Лінца — начальником Головного управління спеціальних програм президента.
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