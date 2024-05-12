Министр обороны России Сергей Шойгу уходит в отставку
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу уйдет в отставку с должности. Глава Кремля Владимир Путин уже предложил ему замену.
Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 12 мая.
Шойгу уходит с должности министра обороны РФ
Ряд СМИ пишет, что на должность министра обороны России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова.
В то же время предусматривается еще ряд назначений:
- Сергея Лаврова — переназначить на должность главы МИД;
- Владимира Колокольцева — главой МВД РФ;
- Виктора Золотова — руководителем Росгвардии;
- Александра Бортникова — главой ФСБ;
- Александра Куренкова — главой МЧС;
- Константина Чуйченко — министром юстиции;
- Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки;
- Дмитрия Кочнева — директором Федеральной службы охраны;
- Александра Линца — начальником Главного управления специальных программ президента.
"Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", — сообщает Совет Федерации.
Обновлено 21:40 Позже стало известно, что Путин подписал указ о назначении Шойгу на должность секретаря совета безопасности России.
Что известно о Белоусове
В российском правительстве доктор экономических наук Андрей Белоусов работал с 2020 года. Ранее он являлся первым заместителем премьер-министра, помощником Путина. Также он занимался такими ведомствами, как Минэкономразвития, Минтранс, ФАС, Росаккредитация.
В зону его ответственности входили вопросы разработки основных направлений социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, институтов развития.
Напомним, в России заключили в тюрьму заместителя главы Минобороны Сергея Шойгу Тимура Иванова и начали против него следствие.
Также росСМИ писали, что Иванова действительно подозревают в государственной измене. Обвинение во взятке является лишь прикрытием, чтобы не выносить все в целом.
По предварительным данным, Иванов был пойман в момент получения взятки в размере миллиона рублей. Раньше его долгое время называли одним из самых богатых силовиков.
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