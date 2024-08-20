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Путін панічно боїться краху влади на тлі операції в Курській області — що вказує на це

20 серпня 2024 08:20
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Володимир Путін боїться втратити владу та авторитет попри бойові дії в Курській області
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російський президент Володимир Путін все більше боїться втратити свій авторитет, тож формує своє оточення виключно з найближчих товаришів. І попри те, що в Курській області триває наступальна операція, російський диктатор ставить в пріоритет серед умінь нових посадовців не їх досвід та професіоналізм, а те, наскільки близькі стосунки та сильна довіра існує між ними.

Про це йдеться у звіті ISW 20 серпня. 

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Путін нікому не довіряє 

Дослідники Інституту вивчення війни завили, що реакція Кремля на вторгнення в Курську область свідчить, що для Володимира Путіна пріоритет це стабільність його влади та політичного режиму.

Зокрема про це свідчать його останні кадрові рішення: призначення помічником президента Олексія Дюміна контролювати поточну "контртерористичну" операцію проти ЗСУ в Курській області. Це є сигналом того, що Путін не довіряє нікому у Генштабі та Міністерстві оборони і надіється виключно на найближчих товаришів, яким дуже довіряє.

Окрім того, деякі джерела російських ЗМІ заявили, що в Олексія Дюміна нібито виник конфлікт з представниками Адміністрації президента РФ, а глава Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков може вже в цьому році піти з посади. Його нібито може замінити керівник  контррозвідки ФСБ Владислав Меньщиков або перший заступник Бортнікова Сергій Корольов.

Володимир Путін хоче посилити жорсткість режиму в Росії 

"Загальний зсув Кремля в бік таких силовиків, як Дюмін, якому Путін особисто довіряє, і силовиків із сильною та добре задокументованою репутацією у сфері боротьби з тероризмом і контррозвідкою свідчить про те, що Кремль все більше дивиться на таких осіб як на гарантів режиму", — йдеться у звіті.

Зазначимо, що у травні Володимир Путін прийняв рішення зняти з посади міністра оборони Сергія Шойгу та призначити Андрія Бєлоусова. 

А наприкінці травня Путін призначив на посаду секретаря держради РФ свого колишнього особистого охоронця Олексія Дюміна

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війна володимир путін Сергій Шойгу путіністи Курська область

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08:20 Путін панічно боїться краху влади на тлі операції в Курській області — що вказує на це

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