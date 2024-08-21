Энтони Блинкен обсудил помощь Украине с главой МИД Британии

Блинкен обсудил с главой МИД Британии дальнейший сценарий поддержки Украины
21 августа 2024 09:59
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. В ходе диалога они обсудили военную помощь Украине и ситуацию в секторе Газа.
Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пателла.
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Отмечается, что во время разговора Блинкена и Лемми 20 августа оба политика подтвердили неизменную поддержку Украины.
Кроме того, они обсудили важность завершения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников в Газе, возвращения заложников домой и увеличения объемов гуманитарной помощи.
Чиновники также отметили необходимость деэскалации напряженности в регионе.
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