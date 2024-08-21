Энтони Блинкен обсудил помощь Украине с главой МИД Британии

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. В ходе диалога они обсудили военную помощь Украине и ситуацию в секторе Газа.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пателла.

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Отмечается, что во время разговора Блинкена и Лемми 20 августа оба политика подтвердили неизменную поддержку Украины.

Кроме того, они обсудили важность завершения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников в Газе, возвращения заложников домой и увеличения объемов гуманитарной помощи.

Чиновники также отметили необходимость деэскалации напряженности в регионе.