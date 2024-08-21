Выборы в США — Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в президенты

Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в президенты США
Вице-президент США Камала Харрис на съезде Демократической партии утвердили кандидатом на пост президента. Около половины американцев положительно относятся к ней.
Об этом сообщает телеканал MSNBC, ведущий трансляцию съезда демократов.
Утверждение Харрис кандидатом в президенты
Сообщается, что в мероприятии принимают участие более 4000 делегатов. Во время виртуального поименного голосования в начале августа Харрис получила поддержку большинства, но процедуру провели повторно, чтобы объявить результат в торжественной обстановке.
В это время Харрис проводит предвыборную встречу в Милуоки, во время которой обратилась к делегатам и поблагодарила их за выдвижение ее кандидатуры в президенты.
"Это кампания, которую двигают люди, и вместе мы проложим новый путь вперед", — заявила она.
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