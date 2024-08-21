Вибори у США — Камалу Гарріс офіційно затвердили кандидаткою в президенти

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Dustin Chambers

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс на зʼїзді Демократичної партії затвердили кандидаткою на посаду президента. Близько половини американців позитивно ставлять до неї.

Про це повідомляє телеканал MSNBC, який веде трансляцію з'їзду демократів.

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Повідомляється, що у заході беруть участь понад 4000 делегатів. Під час віртуального поіменного голосування на початку серпня Гарріс вже отримала підтримку більшості, але процедуру провели повторно, щоб оголосити результат в урочистій обстановці.

У цей час Гарріс проводить передвиборчу зустріч у Мілуокі, під час якої звернулася до делегатів і подякувала їм за висування її кандидатури у президенти.

"Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед", — заявила вона.