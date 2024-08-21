В Курской области отложили проведение местных выборов на неопределенный срок

Голосование на выборах в России Фото иллюстративное: росСМИ

В России Центральный избирательный комитет решил отсрочить проведение выборов местных депутатов в Курской области. Паузу взяли на неопределенный срок из-за отсутствия гарантий безопасности.

Об этом сообщают ЦИК России.

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Известно, что выборы не состоятся в приграничных Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

Неизвестно, на какой срок перенесли выборы местных депутатов, но россиянам пообещали, что процесс подготовки и проведения возобновят только при "полной гарантии безопасности избирателей".

Сообщения ЦИК России о Курской области. Фото: скриншот

Впрочем, глава избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова заявила, что выборы нового губернатора для Курщины состоятся. Досрочное голосование запланировано на период с 28 августа по 5 сентября, а уже следующие три дня состоится основное голосование.

Что происходит в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский официально заявил, что украинские военные продвинулись в Курской области России на глубину обороны противника от 28 до 35 км. Украинская армия контролирует 93 населенных пункта. Он подчеркнул, что дальнейшие действия украинской армии в Курщине будут зависеть от развития оперативной обстановки.

Между тем по последнему отчету Института изучения войны, российское военное руководство передислоцировало подразделения из района Временного Яра в Курскую область.