В Курській області відклали проведення місцевих виборів на невизначений термін

Голосування на виборах в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Росії Центральний виборчий комітет вирішив відтермінувати проведення виборів місцевих депутатів у Курській області. Паузу взяли на невизначений термін через відсутність гарантій безпеки.

Про це повідомляють ЦВК Росії.

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Відомо, що вибори не відбудуться в прикордонних Біловському, Більшесолдатському, Глушківському, Коренівському, Суджанському та Хомутовському районах, а також у місті Льгов.

Невідомо, на який термін перенесли вибори місцевих депутатів, але росіянам пообіцяли, що процес підготовки та проведення відновлять лише за умови "повної гарантії безпеки виборців".

Повідомлення ЦВК Росії щодо Курської області. Фото: скриншот

Втім, голова виборчої комісії Курської області Тетяна Малахова заявила, що вибори нового губернатора для Курщини таки відбудуться. Дострокове голосування заплановане на період з 28 серпня до 5 вересня, а вже наступні три дні відбудеться основне голосування.

Що відбувається в Курській області

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський офіційно заявив, що українські військові просунулись у Курській області Росії на глибину оборони противника від 28 до 35 км. Українська армія контролює 93 населені пункти. Він підкреслив, що подальші дії української армії на Курщині будуть залежати від розвитку оперативної обстановки.

Тим часом за останнім звітом Інституту вивчення війни, російське військове керівництво передислокувало підрозділи з району Часового Яру до Курської області.