Вибори в США — Обама висловився про кандидатуру Камали Гарріс

Кандидатка в президента США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Колишній президент США Барак Обама заявив, що Америка готова бачити на посаді президента Камалу Гарріс та закликав підтримати її у виборчих перегонах. На його переконання, позиція кандидатки збігається з позицією більшістю американців.

Про це повідомляє Reuters.

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"Нам не потрібні ще чотири роки галасу, незграбності та хаосу. Ми вже бачили цей фільм раніше, і всі ми знаємо, що продовження зазвичай буває гіршим", — заявив Обама делегатам під час з'їзду в Чикаго.

За його словами, Америка готова відкрити нову главу та готова до кращого життя.

"Ми готові до президента Камали Гарріс", — сказав він.

Водночас він розкритикував кандидата від республіканців Дональда Трампа за "дитячі прізвиська", які він дає політикам, "божевільні теорії змови", "дивну одержимість розмірами натовпу", який він намагається збирати.

Також Обама підтримав Джо Байдена, який вирішив вийти з виборів, назвавши його президентом, який "захищав демократію в момент великої небезпеки".

Видання зазначило, якщо у листопаді 2024 року Камала Гарріс переможе на виборах, вона стане першою жінкою-президентом США і першим представником Південної Азії на цій посаді.