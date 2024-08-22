Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Обама висловився про кандидатуру Камали Харріс на посаду президента США arrow

Обама висловився про кандидатуру Камали Харріс на посаду президента США

22 серпня 2024 09:52
Катерина Османська - Редактор
Вибори в США — Обама висловився про кандидатуру Камали Гарріс
Кандидатка в президента США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Катерина Османська - Редактор

Колишній президент США Барак Обама заявив, що Америка готова бачити на посаді президента Камалу Гарріс та закликав підтримати її у виборчих перегонах. На його переконання, позиція кандидатки збігається з позицією більшістю американців. 

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Обама висловився про Камалу Гарріс

"Нам не потрібні ще чотири роки галасу, незграбності та хаосу. Ми вже бачили цей фільм раніше, і всі ми знаємо, що продовження зазвичай буває гіршим", — заявив Обама делегатам під час з'їзду в Чикаго.

За його словами, Америка готова відкрити нову главу та готова до кращого життя.

"Ми готові до президента Камали Гарріс", — сказав він.

Водночас він розкритикував кандидата від республіканців Дональда Трампа за "дитячі прізвиська", які він дає політикам, "божевільні теорії змови", "дивну одержимість розмірами натовпу", який він намагається збирати.

Також Обама підтримав Джо Байдена, який вирішив вийти з виборів, назвавши його президентом, який "захищав демократію в момент великої небезпеки".

Видання зазначило, якщо у листопаді 2024 року Камала Гарріс переможе на виборах, вона стане першою жінкою-президентом США і першим представником Південної Азії на цій посаді. 

Також важливі новини дня по темі:

США вибори Камала Гарріс Барак Обама президент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

10:10 У Херсоні пролунали потужні вибухи

10:08 Херсон частково залишився без світла через російську атаку

10:05 Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Кінбурнській косі — відео

09:53 Продавав гуманітарне авто для ЗСУ — митники Одеси викрили ділка

09:52 Обама висловився про кандидатуру Камали Харріс на посаду президента США

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

09:46 Росіяни не припиняють штурмувати Покровський напрямок — яка ситуація на фронті

09:38 Близько 60% від доходу — Мінсоцполітики готує реформу для пенсіонерів

09:21 Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим

09:21 В ISW пояснили, як Кремль намагається применшити значення втрати Курщини

Термінова новина

10:10 У Херсоні пролунали потужні вибухи

10:08 Херсон частково залишився без світла через російську атаку

10:05 Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Кінбурнській косі — відео

09:53 Продавав гуманітарне авто для ЗСУ — митники Одеси викрили ділка

09:52 Обама висловився про кандидатуру Камали Харріс на посаду президента США

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

09:46 Росіяни не припиняють штурмувати Покровський напрямок — яка ситуація на фронті

09:38 Близько 60% від доходу — Мінсоцполітики готує реформу для пенсіонерів

09:21 Відключення світла в Одесі на цілу добу — кому варто бути готовим

09:21 В ISW пояснили, як Кремль намагається применшити значення втрати Курщини

09:14 ЄС достроково накопичив запасів газу для зими — країни-лідери

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Text

13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки