Война в Украине и переговоры с Россией - мнение политиков и военных

Военные при выполнении боевых задач. Фото: из открытых источников

Возвращение границ 1991 года, деоккупация всех территорий, стол переговоров Украины и стран без России или с ней, укрепление украинской армии и распад самой России — все это варианты окончания войны и наступления мира. И мы приближаемся к обсуждению формулы мира с мировыми лидерами, в то время как мнения наших военных и людей у власти несколько разные, хотя конечная цель одна.

Как видят окончание войны легендарные бойцы и известные политики — в материале Новини.LIVE.

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая в комментарии Новини.LIVE заявила, что война не закончится, пока будет существовать сама Россия. А поскольку Россия будет существовать, война не закончится никогда. И поэтому у Украины есть два сценария.

"Выход на границы 1991 года с последующей постоянной оборонной операцией, как в Израиле, с бомбоубежищами в каждом доме, обучением с детства и развитием ОПК как основы экономики. Такова наша судьба. Или капитулируем, установление нейтрального пророссийского режима и откат к Януковичу. Тоже как вариант окончания войны. Россия планирует эту фазу до 2030 года", — сказала Безуглая.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

В целом, и политики, и эксперты среди разных мнений повторяют главную вещь — возвращение границ 1991 года. Это значит, что мы должны деоккупировать все территории и вернуть Крым. В противном случае это не будет считаться победой.

"Если мы о мире, то это деоккупация, выплата репараций и демократизация того пространства, которое сейчас называется Российская Федерация. Все остальное будет только перемирие на более длинное или короткое время", — сказал в комментарии Новини.LIVE нардеп Ярослав Юрчишин.

А вот экс-министр обороны Алексей Резников подчеркивает, что мир и окончание войны — это не тождественные понятия. И для себя лично он имеет три признака полного устоявшегося мира. Своим мнением он поделился с Новини.LIVE.

"Как для вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции ВОТ 2020-2021, министра обороны 2021-2023 — это выход наших пограничников на границы Украины, международно признанные (включая РФ) в 1991 году. Как для юриста — это окончательный приговор международного трибунала наподобие Нюрнберг-2", — сказал Резников.

Экс-министр обороны Алексей Резников. Фото: Reuters

А вот третий фактор мира, по его словам, как для мужа, брата, отца и дедушки — это возможность полететь на выходных с близкими из аэропорта Борисполь в любую страну рейсом международной авиакомпании на выбор.

"Это будет означать безопасное и мирное небо в Украине", — подытожил Резников.

Переговоры с Россией — отношение военных

За свободу и независимость Украины сражаются защитники. И для них в первую очередь имеют значение решения военного руководства, а не политического. Да и выполняя боевые задачи, мало у кого есть время следить за дипломатическими миссиями.

Новини.LIVE пообщалось с бойцами легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады, чтобы услышать их отношение к мирным переговорам. И у них единая радикальная позиция.

"С Россией мирные переговоры? Пусть Россия сама с собой там договаривается. Я против. Они пришли, нарезали, насиловали...О чем договариваться?" — отмечает штурмовик "Гострий".

"Переговоров не будет, мы будем их еб***ть до последнего п***а. Им п***а. Пусть даже бигудей не накручивают о каких-то там будут переговоры", — считает штурмовик "Шустрий".

Бойцы 3 ОШБр. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, после Бучи, Ирпеня, Изюма с террористами не о чем вести переговоры", — поделился оператор-разведчик БпЛА "Арчі".

"Я военнослужащий, и я выполняю приказ. Сколько надо, столько и буду. Гражданским я скажу так: не для того люди гибли и отдавали жизнь, чтобы сейчас просто так сложить руки. Сцепите зубы, идите в армию — и будет победа", — подытожил главный медик экипажа "Світлий".

Формула мира

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что у Украины есть единая формула мира. Ее обсудят на Глобальном саммите мира. Эту международную встречу планируют провести с участием лидеров многих стран в 2024 году.

Зеленский добавил, что с 2024 года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

В то же время в американском Институте изучения войны считают, что заявления России о переговорах — просто "информационная имитация", ведь Кремль хочет "полной капитуляции Украины".

Ранее Папа Римский (Франциск) предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ. Более того, считает, что Украина должна "иметь мужество вести диалог под белым флагом".

Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессор признает свое поражение.