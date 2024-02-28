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Війна з Росією та вступ України в ЄС і НАТО — головне з виступу Зеленського на саміті в Албанії

28 лютого 2024 15:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Війна з Росією та вступ України в ЄС і НАТО — головне з виступу Зеленського на саміті в Албанії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський перебуває в середу, 28 лютого, з робочим візитом в Албанії, де він вже виступив на відкритті саміту "Україна — Південно-Східна Європа". Глава держави акцентував на важливості завершення війни в Україні та приєднання держави до Європейського союзу і Північноатлантичного альянсу. Крім того, президент подякував за підтримку Формули миру та надання військової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Зеленський наголосив на важливості співпраці між країнами для забезпечення безпеки кожної держави. Президент підкреслив, що кожна нація, яка дотримується принципів європейської та євроатлантичної спільнот і прагне стати їх членом, має на це право.

"Україна підтримує ваші країни на шляху інтеграції та вдячна за підтримку нашої інтеграції. Євросоюз і НАТО забезпечили для Європи найдовшу та найбільш надійну епоху безпеки та економічного розвитку. І ми всі однаково гідні бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот", — зауважив глава держави.

Окремо Зеленський подякував за підтримання у світі Формули миру та роботу над її реалізацією. Він запросив представників країн взяти участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

"Очевидна перевага Формули миру полягає в її всеохопності, тобто в тому, що кожен аспект російської війни може бути розв’язаний завдяки пунктам Формули, але також і в інклюзивному характері Формули. Кожен лідер і країна можуть проявити себе в мирному процесі. Ми прагнемо, щоб міжнародне право й глобальна стабільність базувалися на справді багатосторонніх і прозорих процесах — на рівності націй", — стверджує президент.

Володимир Зеленський та представники інших країн
Володимир Зеленський та представники інших країн. Фото: ОП

На додаток український лідер сказав про захист країни. Зеленський запропонував країнам об'єднати свої зусилля та зміцнювати оборону держав.

"Ми пишаємося тим, що в Україні працює близько 500 оборонних компаній. Але цього недостатньо, щоб перемогти Путіна. І ми зацікавлені у спільному виробництві з усіма партнерами", — додав глава України.

Зеленський наголосив, що союзники мають збільшувати співпрацю "в логістиці та інфраструктурі, у торговельних та енергетичних відносинах, у політиці, у протидії російській дезінформації та російським намаганням дестабілізувати наші політичні системи".

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Албанії Тирани. Зустрів його міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Дипломат наголосив, що це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою лідери підписали договір про дружбу та співробітництво та обговорили оборонні потреби України.

Володимир Зеленський
Європейський союз
війна
НАТО
Україна
Албанія
саміт
Формула миру

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