Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії — про що говорили політики

Володимир Зеленський та Еді Рама. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в середу, 28 лютого, зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Лідери підписали договір про дружбу та співробітництво та обговорили оборонні потреби України.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

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Під час сьогоднішньої зустрічі Зеленський і Рама підписали договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Цей документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

Володимир Зеленський та Еді Рама. Фото: ОП

Володимир Зеленський та Еді Рама підписують Договір. Фото: ОП

Володимир Зеленський та Еді Рама. Фото: ОП

Володимир Зеленський та Еді Рама. Фото: ОП 1 / 4

Зазначається, що згідно з цим договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів. А ще у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема й культурних та історичних цінностей.

"Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!" — наголосив президент.

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії — Тирани.

Глава держави має відвідати саміт "Україна — Західні Балкани", в якому візьмуть участь 13 лідерів з європейських країн включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.