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Зеленський з робочим візитом прибув до Албанії

28 лютого 2024 03:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Зеленський з робочим візитом прибув до Албанії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент України Володимир Зеленський прибув у середу, 28 лютого, з візитом до столиці Албанії Тирани.

Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані.

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Зеленський та Хасані в Албанії. Фото: Іглі Хасані/Х

Зеленський в Албанії — що відомо

"Велика честь вітати Президента Володимира Зеленського в Тирані", — написав Хасані.

Він додав, що це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він нагадав, що торік у Джидді сторони провели результативну зустріч на рівні радників щодо реалізації Формули миру.

Також глава держави подякував українським військовим, які вдень та вночі боронять небо України від російського терору. Він наголосив, що успішна робота нашої армії на фронті доводить, що Україна переможе.

Володимир Зеленський
Албанія
президент

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