Зеленский с рабочим визитом прибыл в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду, 28 февраля, с визитом в столицу Албании Тираны.

Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

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Зеленский в Албании — что известно

"Большая честь приветствовать Президента Владимира Зеленского в Тиране", — написал Хасани.

Он добавил, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в героической борьбе против российской агрессии.

Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.

Также глава государства поблагодарил украинских военных, которые днем и ночью защищают небо Украины от российского террора. Он отметил, что успешная работа нашей армии на фронте доказывает, что Украина победит.