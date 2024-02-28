Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский с рабочим визитом прибыл в Албанию arrow

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Албанию

28 февраля 2024 03:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Албанию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду, 28 февраля, с визитом в столицу Албании Тираны.

Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

Читайте также:
Зеленский с рабочим визитом прибыл в Албанию - фото 1
Зеленский и Хасани в Албании. Фото: Игли Хасани/Х

Зеленский в Албании — что известно

"Большая честь приветствовать Президента Владимира Зеленского в Тиране", — написал Хасани.

Он добавил, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в героической борьбе против российской агрессии.

Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.

Также глава государства поблагодарил украинских военных, которые днем и ночью защищают небо Украины от российского террора. Он отметил, что успешная работа нашей армии на фронте доказывает, что Украина победит.

Владимир Зеленский
Албания
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень