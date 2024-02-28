Зеленский с рабочим визитом прибыл в Албанию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду, 28 февраля, с визитом в столицу Албании Тираны.
Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел Албании Игли Хасани.
Зеленский в Албании — что известно
"Большая честь приветствовать Президента Владимира Зеленского в Тиране", — написал Хасани.
Он добавил, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в героической борьбе против российской агрессии.
Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.
Также глава государства поблагодарил украинских военных, которые днем и ночью защищают небо Украины от российского террора. Он отметил, что успешная работа нашей армии на фронте доказывает, что Украина победит.
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