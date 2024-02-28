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Зеленский встретился с премьером Албании — о чем говорили политики

28 февраля 2024 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский встретился с премьером Албании — о чем говорили политики
Владимир Зеленский и Эдди Рама. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля встретился с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Лидеры подписали Договор о дружбе и сотрудничестве и обсудили оборонные нужды Украины. 

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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В ходе сегодняшней встречи Зеленский и Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет способствовать развитию сотрудничества с Албанией и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.

  • Зеленский встретился с премьером Албании — о чем говорили политики - фото 1
    Владимир Зеленский и Эдди Рама. Фото: ОП
  • Зеленский встретился с премьером Албании — о чем говорили политики - фото 2
    Владимир Зеленский и Эдди Рама подписывают Договор. Фото: ОП
  • Зеленский встретился с премьером Албании — о чем говорили политики - фото 3
    Владимир Зеленский и Эдди Рама. Фото: ОП
  • Зеленский встретился с премьером Албании — о чем говорили политики - фото 4
    Владимир Зеленский и Эдди Рама. Фото: ОП
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Согласно этому Договору Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов. А еще в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой всех видов, в том числе культурных и исторических ценностей.

"Спасибо правительству и народу Албании, никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам!" — подчеркнул президент.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании — Тираны.

Глава государства должен посетить саммит "Украина — Западные Балканы", в котором примут участие 13 лидеров из европейских стран, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский
переговоры
Албания
война в Украине

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