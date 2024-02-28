Зеленський в Албанії — яка мета візиту українського президента

Президент України Володимир Зеленський в Албанії. Фото: Іглі Хасані / Х

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Албанії Тирани. Український лідер проведе перемовини з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Сторони обговорять оборонну та політичну співпрацю країн, Формулу миру та безпекові угоди.

Про це глава держави повідомив у Telegram в середу, 28 лютого.

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Зеленський планує 28 лютого зустрітися з Рамою та взяти участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа" в Албанії.

Президент з прем'єром обговорять співробітництво України та Албанії в оборонній та політичній сферах, а також Формулу миру. Політики узгодять подальші кроки в роботі над безпековими угодами.

"Албанія — одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", — підкреслив Зеленський.

Під час другого саміту "Україна — Південно-Східна Європа" представники держав говоритимуть про спільний шлях до євроатлантичної мети, повідомляє президент.

"Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту", — додав лідер України.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленського в Тирані зустрів міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Дипломат наголосив, що це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною.

А 27 лютого президент відвідав Саудівську Аравію. Зеленський нагадав, що торік у Джидді сторони провели результативну зустріч на рівні радників щодо реалізації Формули миру.